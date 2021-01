Kasulik nipp, kuidas toiduaineid paremini sügavkülma mahutada

​TikTokis levib video, kuidas on võimalik lihtsa nipi abil sügavkülmas olevat ruumi suurendada ja sinna rohkem toiduaineid mahutada.



Pereema soovitab hankida taaskasutavaid kilest toiduhoiustamise kotte. Videos näidatu põhjal, võtab ta alguses jäigast ja suurest hakklihapakendist liha välja ja asetab selle kilest kotidesse. Seejärel pressib liha laiali ja sulgeb koti. Sama meetodit saab kasutada kõikide toiduainete puhul, mis kannatavad laiali pressimist.



Video on kogunud üle 11 000 meeldimise, seega võib kindlalt öelda, et nipp on inimestele kasulik. Üks inimene kirjutas video alla, et selle nipi abil külmub ja sulab sinna asetatud toiduained kiiremini. «Selle abil võidab söögitegemises nii palju aega,» lisas kommenteerija.