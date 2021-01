ASJATUNDJA JAGAB ⟩ 7 ajatut tõde kodulaenu taotlemisel

Maksevõime

Kui mõte kodu ostust on tekkinud, tuleks esmalt hinnata kui palju suudaks igakuiselt laenu maksta ehk hinnata enda maksevõimet. Näiteks Swedbanki kodulehel on selleks olemas kodulaenu kalkulaator, mis näitab ära maksimaalse laenusumma ja sellele vastava kuumakse. Küll aga tuleks maksimaalse laenusumma puhul kraadida, kas see summa ja vastav kuumakse ka tegelikult pere eelarvesse sobib.

Riskide põhjalik analüüs

Kui inimesel on üldjoontes teada tema maksevõime ning ta on esitanud pangale kodulaenu taotluse, hakkab pank seda analüüsima. Analüüsimisel võetakse arvesse kõiki laenusooviga seotud aspekte. Panga jaoks on oluline veenduda, et kliendil on regulaarne ja jätkusuutlik sissetulek. Samuti analüüsitakse olemasolevaid finantskohustusi ja nende varasemat täitmist, säästmise võimekust, ostetava varaga seotud nüansse jms.

Suhe kliendi ja panga vahel on pikaajaline, seega on oluline, et kliendi rahaasjad oleksid pikas perspektiivis korras. Nii laenuvõtja kui ka pank peavad olema veendunud, et laenukohustus on jõukohane ning laenuvõtja hindab laenu võtmisega seotud riske.

Soovitus on väga üksikasjalikult kaaluda laenu võtmist ja sellega kaasnevat. Näiteks on üks risk sissetuleku(te) jätkusuutlikkus, maksevõime vähenemine. Seda võivad põhjustada erinevad asjaolud: ühe või mõlema laenusaaja sissetuleku vähenemine, töökaotus, haigestumised või hoopis uue pereliikme lisandumine. Tuleb reaalselt hinnata, kas sissetuleku vähenemine või kadumine on tõenäoline ning milline on lahendus, kui see juhtub. Laenu võttes tuleb nende riskidega arvestada ja endalt küsida, kas võetud kohustustega saadakse hakkama. Isegi kui inimesel on kogutud raha sissemaksu jaoks ja mõningane rahapuhver ootamatusteks, tuleb meeles pidada, et kodulaen on pikaajaline kohustus. Suuremaid laenukohustusi tasub täiendavalt kaitsta kindlustusega ning igal juhul ka igakuiselt säästa.

Olemasolevad (laenu)kohustused

Laenutaotluse analüüsimisel hindab pank, kas olemasolevad finantskohustused ja sissetulekud on tasakaalus. Sissetulek võib olla küll arvestatav, aga kui inimesel on juba mitmeid laene, siis ei pruugi uue kohustuse võtmine olla mõistlik. Finantskohustuste tasumiseks võiks üldjuhul minna kuni kolmandik sissetulekust (suurema sissetuleku puhul kuni pool sissetulekust), et jääks raha püsikuludeks ja säästmiseks, aga ka reisimiseks ning meelelahutuseks.

Võlgnevused ja krediidiajalugu

Laenutaotlust hinnates arvestatakse kehtivate ja varasemate võlgnevustega. Kui tuvastatakse, et inimesel on korduvalt olnud probleeme oma finantskohustuste täitmisega, näiteks viivitusi laenude tagasimaksmisel, võib pangast tulla eitav vastus. Ka kiirlaenu võtmine võib laenuotsusele mõju avaldada, kui on näha, et inimesel on rahavoo juhtimisel probleeme ja suurema laenukohustuse võtmine pole mõistlik. Seega tasub täita enda finantskohustusi korrektselt ja suhtuda laenatavasse summasse kaine mõistusega. On oluline, et laen, mis võetakse, oleks inimesele jõukohane pikaajaliselt tasuda.

Säästmine