Linnumaja, mille sees on võimalik elada

Pinea Eco Suite on looduslikest materjalidest valmistatud ja päikeseenergia abil laetud ökomaja. See jäljendab puu- ja linnumaja struktuuri ning selle eesmärk on sulanduda ümbritsevasse looduskeskkonda. Maja teeb hubasemaks see, et otse selle all asub väike piknikuala. See pakub varju kuumal päeval päikese või külmal päeval vihma eest.