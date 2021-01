Ese, mis on puudu igast nutikast kodust

Vannituba on ilmselt viimane ruum, mida nutikodu vääriliseks ruumiks olete pidanud. Nüüd on see muutumas, sest selle aastase Consumer Electronic Show käigus esitles Kohler uut nutikat vanni, mis muudab vannitoa luksuslikuks koduseks spaaks.



Jaapani metsasest suplusest ehk shinrin-yokust inspiratsiooni ammutades on Kohleri «vaikuse vann» loodud uue kogemuse saamiseks. Ettevõtte sõnul aitab see meelt lõdvestada, keha rahustada ja vaimu uuendada.



Vannil on minimaalne väliskülg, mille alus on ümbritsetud Hinoki puidust restiga. Teisisõnu näeb see välja ja toimib nagu vann, mille leiate igast maailmatasemel spaast. Eksklusiivne kogemus, mida kutsutakse Infinity Experience algab vee täitumisega vanni põhjast. Vesi, mis voolab Hinoki puidumootorile tekitab lõõgastava ja rahustava heli.



Seejärel saate kromoteraapia abil luua meeleolu tänu vanni ümbritsevale valgustusele. Lisaks ümbritseb vanni pinda udu, millele saate lisada eeterlikke õlisid, mis eritavad õrnalt rahustavaid aroome.