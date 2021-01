Disney jagas harudlasi kaadreid Tuhkatriinu lossi sviidist

Magic Kingdomi teemaparki külastades on hea võimalus heita pilk maagilisele sviidile. Sviit, mis asub Tuhkatriinu lossis on nimetatud teemapargi suureks sümboliks.



Kellel on soov sviidis öö veeta, peab arvestama väikese asjaoluga. Sviidis ööbimine on küll tasuta, aga ainukene viis seal öö veeta on võitmine erilise loteriiga.



Õnneks jagas Disney sotsiaalmeedias hiljuti videot Tuhkatriinu lossi sviidis tehtud eksklusiivsest tuurist. Intiimne ringkäik saab alguse kuninglikust voodikambrist, kus Tuhkatriinu kamina kohal olev portree on üks paljudest imetlevatest esemetest.



Seejärel liigub ringkäik edasi sviidi ühte kõige muljetavaldavamasse ruumi: vannituppa. Sealt leiame suurepärase disainiga lühtrite komplekti, mis sarnaneb Tuhkatriinu krooniga. Samuti vanni, mida ümbritsevad kolm uhket mosaiiki.