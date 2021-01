Ekspert soovitab: kuidas triikida riideid triikrauda kasutamata?

Pesupesemisekspert on soovitanud kasutada jääkuubikuid, et riided pesumasinast kortsuvabalt välja tuleksid. Deyan Dimitrov soovitab kasutada jääkuubikuid, kuna kuivatamise ajal tekib kuivatis kuumus, mis need sulatab. Kuubikute sulamise tulemusel tekib triikimisel vajalik aur. Kuivatamisel tekkinud aur peaks kõik riietel olevad kortsud sirgeks ajama.

2021. aastal peaksime kasutama ja proovima uut meetodit riiete triikimiseks. «Kui te ei ole veendunud, et nipp töötab, siis paljudes koristus fännide foorumites on see teema pidevalt läbi käinud. Nad kinnitavad, et nipp töötab,» lausus Deyan.