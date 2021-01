Liftitootja Kone müügidirektori Merilyn Rikkineni sõnul on korterühistutel viimasel ajal tekkinud huvi liftide ehitamiseks ja ettevõte on välja pakkunud ka mitmeid eskiislahendusi viiekorruselistele majadale. Sageli sellest rahapuudusel loobutakse.

«Kui me räägime olemasolevatest majadest, kus on juba lift, ja vanematest, siis oleme juba märganud, et inimestel on tekkinud huvi kaasajastada oma vanu lifte. Seoses uue tehnoloogiaga on vanasse šahti võimalik panna suurem kabiin ja laiem ukseava,» rääkis Rikkinen.