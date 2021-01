PILDID ⟩ Nõmme mändide all on müüa oma kandi üks uhkemaid puitvillasid

2002. aastal renoveeritud puitvilla on üks parimaid näiteid 20. sajandi puitarhitektuurist. Imetabane pelgupaik, üldpinnaga 187,6 ruutmeetrit, vahetab omanikku 449 900 euroga.

Eluhoone on ehitatud Narva-Jõesuus ja toodud 1923. aastal Tallinna oma praegusesse asukohta. Maja asub 1165 ruutmeetrisel krundil, mille õueala on kujundanud tunnustatud aiakujundaja Irma Tungal. Imelises aias on täna üle saja erineva elu-ja okaspuu, palju lehtpuid ja põõsaid, mitukümmend rododendorit, roose ja püsikuid.