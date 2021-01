Kasutame hambaharja selleks, et pesta vähemalt kaks minutit hambaid ja hiljem see taas silme alt ära panna. Peale hammaste pesemist on oluline hambahari ära puhastada ja kõikidest sinna kogunenud veepiiskadest vabaneda. Lisaks on hambaharja soovitav hoida igapäevase päikesevalguse ja õhu käes, et see järgmiseks pesukorraks kindlasti kuivanud oleks.