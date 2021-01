Kuidas koduste vahenditega küünaldele marmorist efekt anda?

Selleks, et efekti tekitada on vajate valgeid kitsenevaid küünlaid, küünlaaluseid ja tulemasinat. Alustage ühe küünla süütamisega. Kui tahk on mõnda aega põlenud, keerake teine küünal selle leegist läbi. Leegi must suits jätab valgele küünlale jälje ja tekitab marmorist efekti.