Miks ei tohi koduvõtmetest pilti sotsiaalmeediasse postitada?

Põhjus, miks ei tohi koduvõtmetest pilte üles laadida seisneb sissemurdjates. Mõni alatu varas võib teha teie foto põhjal võtmest koopia ja kasutada seda teie koju sisenemiseks.



Turvakonsultant James Bore sõnul on võimalik foto abil võtmeid kopeerida mitmel erineval viisil. Peale võtme foto postitamist on vargal lihtne osta tühi võtmevorm ja selgitada välja võtme mõõdud. Enamik esiukse võtmed on tihtilugu sellist tüüpi, mis kopeerimist võimaldaks. Majavõtit saab kopeerida erinevate meetodite abil, sealhulgas kasutada 3D-printimistehnikat või teha võtme jaoks eraldi vorm.



«Korralikult fotot analüüsides on võimalik teatud programmide abil teada saada, millist võtmemustrit on kasutatud. Selle abil on võimalik võtit lihtsasti kopeerida,» sõnas Bore.



Uue kodu soetamisel hoidke võtmed pigem kaameratest eemale või tehke pilt koduukse ees võtmeid näitamata. See välistab selle, et ükspäev on teie majja sisse murtud, vahendab Apartment Therapy.