Miski ei värskenda elutuba kiiremini kui liigse segaduse koristamine. Võtke päev, et tuba kriitilise pilguga üle vaadata ja otsustada mida tegelikult vajate. Puhastage kõik elutoas olevad pinnad, et saaksite need hiljem ümber kujundada. Pidage meeles, et vähem on rohkem. Kui tunnete, et olete jooksnud ummikusse tehke telefoniga ruumist pilt ja analüüsige, mida võiks elutoast minema visata.