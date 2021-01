Inglise mees Paul Young müüb internetis peeglit, mida tema tüdruksõber hellitavalt «saastapeegliks» kutsub. Mees märgib, et tüdruksõbra arvates on peegel neetud.

Pauli neiu arvab nimelt, et kõigis noorpaari nääklustes ja tülides on süüdi kõnealune peegel, mille mees ostis ajal, kui nad lahus olid, vahendab The Sun.