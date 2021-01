PILDID ⟩ Viimsi mõisakompleksis on müügis ajaloohõnguline korter

Korter asub värskelt renoveeritud Viimsi mõisakompleksi abihoones. 1830. aastal ehitatud maja on ajaloolise hõnguga. Värskelt valminud kolmetoaline katusekorter, mis läbib kahte korrust asub Viimsi sõjamuuseumi kõrval. Korteril on eraldi sissepääs, terrass, rõdu, panipaik ja kaks parkimiskohta.

Korteris on kaks magamistuba, elutuba, avatud planeeringuga köök, dušš, WC ja eraldi vannituba. Lisaks on majas soe vesi ja põrandaküte gaasikatlaga.



Hind, mis korteri ostusoovi korral välja tuleb käia on 239 000 eurot. Arvestades asjaolu, et korteril on väga suur ajalooline taust ja see asub erilises kohas on hind selle eest täiesti mõistlik.