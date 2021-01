5 nippi, mille abil kodu soojemaks muuta

Tõstke mööbel ümber



Radiaatori ette asetatud mööbliesemed blokeerivad soojuse edasikandumist ruumi. Liigutage mööblit nii, et teie kütteseadmel poleks ees takistusi. Kui see pole võimalik, siis tuleb võimalusel järgida seda, et radiaatori ja mööblieseme vahele jääb vahe õhuvoolu liikumiseks.