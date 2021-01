KOLIMISKOLUMN ⟩ Deemonlikud maaklerid imevad mult mingi maagia läbi kuulutuste kaudu energiat välja

Siinkohal selgitan üle ka selle, miks ma üürikorteri otsingul maaklerist just liialt palju lugu ei pea. Jah, kui sa endale kodu ostad, siis on tõesti väga mugav, kui maakler sinu eest inimestega suhtleb ja detektiivitööd teeb. Sellisel juhul on ta oma palka väärt, eriti kuna sageli peab maakler üritama sitast saia teha, samal ajal mitte valetades. Aga üüriturul ei ole nende töö kohe kindlasti sadu eurosid väärt. Kuna ma üritan maaklereid võimalusel vältida (ma pole rahast tehtud ja tegelikult on nagunii korteri üürile andja osaks talle maksta, mida enamik inimesi siinmail lihtsalt SUJUVALT IGNOREERIB), siis suurim kokkupuutepunkt on nende poolt üles riputatud kuulutused ja nende tehtud fotod korterist. Mõlemas kategoorias ei võida maaklerid minu arvates selget edumaad otse omanikult pärit kuulutuste ees.