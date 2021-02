AJALOOPÄRL ⟩ Saaremaal on müüa tuntud meresõitja lapsepõlvekodu

Pilguse aadlimõis asub Saaremaa laanerännikul Nigu lahe kaldal. Mõis on tuntud vene meresõitja, ümbermaailmapurjetaja ja Antarktika mandri avastaja Fabian Gottlieb Benjamin von Bellingshausen lapsepõlvekodu. Bellingshausenite perekonnalt on mõis saanud ka oma tänapäevase nime – Pilguse.

Tänaseks on säilinud 19. sajandi algul Berend Woldemar von Aderkase ehitatud mõisahooned ühes karjakastelli ja ainulaadse kiviaedade süsteemiga. Väärika ajalooga mõisakompleks vahetab omanikku 650 000 euroga.

Renoveeritud karjakastellis on aastakümneid tegutsenud Pilguse külalistemaja, milles on 56 majutuskohta, profiköök ning kuni 100 inimest mahutav peo- ja söögisaal. Kinnistu on piiratud iidsete kiviaedadega ja ulatub sauna lahedal allikate juures Nigu laheni.