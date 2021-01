ASJATUNDJAD ANNAVAD NÕU ⟩ Kuidas pildistada kinnisvara?

Mida arvate tänavafotode tegemisest?

Annemai: Kui foto on tehtud nii-öelda ruumiliselt, et sealt on konkreetselt ka kõnealuse vara maja näha, siis on tänavafoto okei. Aga sellel, et teha suvalisest kohast tänavafoto ja lisada kuulutuse juurde, ma küll mõtet ei näe.

Liis: See on minus ka küsimusi tekitanud. Et kui piirkond on võõras ja vaatan korterist pilte ning jõuan tänavafotodeni, siis tihtipeale ei teki mul ühendust tänavafoto ja kõnealuse maja vahel. Tekib pigem küsimärk, miks see pilt tehtud on.

Samas aknafotot soovitakse küll väga palju, eriti kui on vaade merele või metsale. Aknafoto tasub teha nii, et aknaraamid ja tuba on mingis osas peal – kui inimene vaatab seda fotot, siis tal võiks tekkida äratundmine, et ahhaa, see on sealt toast tehtud.

Sama loogika on siis ka rõdudega, jah?

Liis: Just. Rõdu äär peab olema ikka näha ja olenevalt rõdu suurusest põrand ka. Aga eks paneelmaja rõdu-/lodžapõrandat on keeruline peale jätta, seal need üldjuhul väiksemad.

Annemai: Jah, rõdu ja rõduvaade peavad kindlasti koos olema. Olen päris palju näinud kuulutusi, kus rõdult on tehtud vaade, aga rõdu ennast pole kuskilt näha.

Kui palju fotosid peaks üldse tegema?

Annemai: Minu tavapraktika on selline (sõltudes siiski mõistagi varast), et maja eest ja tagant kummastki üks foto. Ruumide puhul ma rohkem kui kahte fotot ühest ruumist ei tee, kui just pole tegu väga suure ruumiga. Tualett/vannituba: kui need ei ole kokku ehitatud ja ei ole väga suured, siis piisab ühest fotost, rohkem ei ole mõtet. Olen näinud kuulutusi, kus on korter, 20-ruudune kööktuba ja 30 fotot ...

Liis: See on jah ekstreemsus. Minu tava on, et teen majast (eest ja tagant) erinevate nurkade alt, sest maakleritel on erinevad eelistused. Kliendid saavad siis ise vaadata valida, mis neile rohkem meeldib. Ja siis igast toast (kui on tavaline, 2–3-toaline korter) peab olema vähemalt kaks pilti – üks uksest akna ja teine aknast ukse poole. Oluline on seejuures, et uksed on lahti, sest uksest peab huviline nägema, mis sealt veel paistab – kas köök, esik, teine tuba. Samuti aitavad avatud uksed üldpilti kokku panna, klient näeb, kas tuba on läbikäidav või mitte.

Elutubadest ja köökidest, eriti kui on avatud köögid, olen teinud rohkem kui kaks pilti, et näidata konkreetselt köögiosa ka, sest paljusid inimesi huvitab, mis seal köögis ikkagi on ja milline see täpselt välja näeb. Sõltuvalt korterist teen ka emotsioonipilte – kui on midagi ilusti sätitud või stiliseeritud.