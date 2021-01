Iga uus oliiviõli pudel võiks olla meeldetuletuseks sellest, et on aeg oma roostevabast terasest esemed ja pinnad läikima lüüa. Oliiviõli aitab vabaneda nii tüütutest sõrmejälgedest kui ka ebameeldivatest plekkidest tööpinnal, vahendab thekitchn.com. Asjatundjate sõnul pole seejuures tähtis, kas tegemist on väärisoliiviõli või mõne odavamapoolsega, võrdväärselt tõhusa tulemuse tagavad mõlemad.