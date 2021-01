PILDID ⟩ Maa-arhitektuuri pärl! Lääne-Virumaal on müüa soodne punatellistest villa

1917. aastal kerkinud maja projekteeris Karl Burman, üks Eesti esimesi kutselisi arhitekte. Maja on nii suur, et sobib suurepäraselt suurele perele või isegi kahele pererahvale. Väärika ajalooga pesapaik vahetab omanikku 140 000 euroga.

Saun on nii majas kui ka eraldi hoones, mida võib soovi korral külaliste majutamiseks kasutada. 16 000 ruutmeetrisel krundil on veel lisaks viljapuuaed ja saagi säilitamiseks suurepärane ühtlast temperatuuri hoidev maakelder. Maja all on muide vahva võlvidega kelder, mis sobib imehästi ka veinikeldriks. Lisaks on siin veel 110-ruutmeetrine garaaž.