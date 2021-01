Briti koomik tegi kodumüügiks erilise promovideo

Briti koomik Sanderson Jones veetis 40. sünnipäevale järgnenud päeva õnnetult, kui selgus, et potentsiaalsed majaostjad on tehingust loobunud. Kuna koomikul oli vaja maja maha müüa, innustas see teda asja enda kätte võtma. Ta salvestas majamüügiks promovideo, mille keskmes on 470 000 eurot maksva maja bassein.

Video, mis algab sõnadega «Hangi elu. Hangi bassein,» on viimastel päevadel sotsiaalmeedias kiiresti levima hakanud.



Basseinis istuv Jones räägib videos, miks inimesed võiksid tema maja osta. Ta rõhutab, et nende elust on puudu vaid bassein ja tema müüdavas majas on see olemas. Samuti ütleb ta, et inimesed, kes on majja sissekolinud saavad uhkusega öelda, et neil on lõpuks isiklik bassein.