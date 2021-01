Tänase rahaga ostad tulevikus vähem: kas kinnisvaraturg suudab 2020. aasta ehmatusest toibuda?

Lähikuud peaksid püsima korteri- kui ka elamuturul võrreldes aastataguse ajaga suhteliselt sarnases seisus. Kui üldiselt on Arco Vara analüütiku Mihkel Eliste sõnul talvekuud pigem vaikses madalseisus, siis tänavu on jaanuar olnud üle ootuste aktiivne.

«See võib aga olla jätkuvalt tingitud pigem sellest, et paljud ostuhuvilised kartsid eelmisel aastal oste sooritada ning on sellest psühholoogiliselt üle saanud ja realiseerivad siiski oma ostuotsused praegu, mistõttu kinnisvaraturg ei allu osaliselt tavapärastele hooajalistele teguritele. 2022. aastast peaks kinnisvaraturu iga-aastane hooajaline käitumine taas selgemalt esile kerkima: kevadel hakkab aktiivsus kasvama ja sügisel langema, talv on kõige madalama aktiivsusega periood,» nendib Eliste.