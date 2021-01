PILDID ⟩ Linnakärast tüdinud? Jõgeval on müüa põlispargiga Visusti mõis

Tartust ligi 30 kilomeetri kauguselt leiab pika ajalooga Visusti mõisa ja selle liigirikka põlispargi. Samuti on krundil üks abihoone. Mõlemal hoonel on uus kivikatus. Krundil on oma kaev, vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Ajalooline krunt vahetab omanikku 174 000 euroga.

Peahoone ehituse aeg jääb 1880. aastate algusesse. Hoonel on kaks korrust, lisaks võlvidega kõrge täiskelder ja kõrge pööning. Pargi vanimad tammed on üle 200 aasta vanad, krundi servas on läbivooluga tiik. Peahoone remont on poole peal.