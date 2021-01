Mitmeotstarbeline puhastusvahend, mis paneb pinnad särama

Pereema Chantel Mila jagas sotsiaalmeedias videot, kuidas kolme erineva vahendi kokkusegamisel saada suurepärane puhastusvahend vannitoa pindade puhastamiseks. Selleks, et vannitoas kõik plaadid, kraanikauss ja vann särama saada on vaja kolme koduskasutavat ainet.

Kokku tuleb segada äädikas, kaks supilusikatäit nõudepesuvahendit ja paar tilka teepuuõli. Ta soovitab alguses äädikat mikrolaineahjus natukene soojendada, et see annaks puhastamisele suurema efekti. Kui need kolm ainet on kokku segatud tuleb segu panna pihustipudelisse.



Seejärel tuleb segu pihustada vannitoas olevatele pindadele ja lasta sellel 10 minutit seista. Peale seda tuleb kõik pinnad lapiga üle pühkida ning peale seda näete juba soovitud tulemust.