Võib tunduda, et väikese elutoa puhul võib kogu mööbli paigutamine seina äärde olla parim lahendus. See samm on loogiline ja toob toa keskele rohkem ruumi. Professionaalide sõnul võib sellel strateegial olla hoopis vastupidine mõju. Seda tehes kõrvaldate vajaliku sügavuse, mida mööbel ruumi võib tuua. Andes natukene õhku ruumi ja seina sisustuse vahele, aitame luua illusiooni suuremast ruumist.