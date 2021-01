Lihtne nipp, millega rösterit puhastada

Sotsiaalmeedias koduseid nippe jagav Jessica Haizman soovitab rösteri puhastamiseks kasutada kolmeastmelist protsessi. See on lihtne ja peale rösteri puhastamist maitsevad küpsetatud saiad paremini.



Esiteks tuleb võtta lapp ja kasutada seda rösteripesadesse sattunud suuremate mustusosade puhastamiseks. Eesmärk on avaldada piisavalt survet, et puru kukuks allapoole jäävale alusele. Seejärel võtke alus välja ja visake puru prügikasti. Järgmise sammuna tuleb üles otsida kodus olev föön. Fööni õhuvoolu kasutades saab eemaldada rösterisse kinni jäänud väiksemad purutükid, mida on käsitsi raske eemaldada.