Enamike voodite kõrgus varieerub 7-30 sentimeetrini. Voodi kõrgemale tõstmine kahekordistab teie voodi all olevat ruumi. Erinevates internetikaubamajades on müügil vooditõstukid, mis tõstavad teie voodi kõrgemale. See aitab voodi alla mahutada rohkem asju ja säästa ruumi.