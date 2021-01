TEEME SELGEKS ⟩ Kuidas korter kallimalt maha müüa

Kodu müügile panekut kaaludes, leiate kindlasti paar kohta, mis vajaks uuenduskuuri, et tõsta potentsiaalse ostja silmis kodu sobivust ning tõstaks Teie jaoks ka väärtust. Kui olete oma kinnisvaraomandi unarusse jätnud, siis just nüüd on aeg võtta end kokku ja värvida paar seina, parandada trepp või lekkiv kraan. Samuti, kui ostja leiab probleemi nagu kahjustatud katus või halb torustik, peate tehingu lõpuleviimiseks maksma nende probleemide lahendamise eest.

On üks asi, kui Teie seadmed on veidi vananenud, kuid suudavad siiski soojendada toitu või hoiavad teie toidukaubad külmas, nagu peaksid. Kuid katkise aparatuuriga on juba teine lugu. Ostjad peavad teadma 100%, millist kodu nad ostavad – sellest tulenevalt on Teil kohustus teavitada neid kõikidest purunenud või mitte töötavatest seadmetest, kui Te ei kavatse neid enne müümist välja vahetada.

Uute kodumasinate juures on töökindlus tähtis, kui soovite oma kodu väärtust nendega tõsta. Võimalusel võiksid kõik olema sama viimistluse (hetkel on populaarseks muutunud seadmed roostevabast terastest), kaubamärgi ja vanusega ning täiendama ülejäänud kodu sisustust. Proovige valida sisseehitatavat ehk integreeritud tehnikat – pliitidega on see muutunud populaarseks variandiks, kuid toimib imeliselt ka näiteks pesumasinate või kuivatite puhul. Samuti on oluline, et seadmed oleksid puhtad ning heas seisukorras – see kinnitab kaudselt ka seda, et kogu müüdav kodu (ka selle peidetud elemendid nagu näiteks torudesüsteem) on hästi hooldatud ning probleemivaba.