Kuidas enne kodu müümist maja väärtust tõsta?

Uuendage oma koridori



Koridor on majja sisenedes esimene koht, mille järgi inimesed kodule hinnangu annavad. Pidage silmas seda, et koridoris ei oleks suurtes kuhjades mantleid, kotte ja kingi. Investeerige stiilsetesse geomeetrilistesse põrandaplaatidesse. Koorige seintelt maha vana värv ning asendage see uute heledamate värvidega. Lisaks võite osta koridori peegli, see annab juurde rohkem valgust ja avarust.



Paigaldage hubane pliit