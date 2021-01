See värv sobib kaunistama kõiki puidust esemeid teie köögis

Siseruumide puitesemete pleki- ja puhastusvahendite tootja Miniwax on valinud 2021. aastaks uue tooni, mis on mõeldud kaunistama puitpindu. Selle värviga võite kaunistada kõiki köögis olevaid kappe, riiuleid ja laudu. Sinakasroheline toon, mis peegeldab arenevat stiili kodudes, kehastab tugevus ja rahulikkust.



Värvis on olemas rahulikkuse tasakaal, mida leidub rohelistes toonides ja loomulik tugevus taevasinises värvitoonis. Pinnale kandes toob värv välja varju, mis toob puidule omapärase ilu esile, samas säilitades selle tekstuuri.