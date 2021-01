PILDID ⟩ Kassisabas on müüa kodu, mille terrass on suurem kui keskmine Eesti korter

Korteris on kolm magamistuba, soome saunaga vannituba, WC, avatud planeeringuga köök ja elutuba. Maja on eriplaaniga ning kõnealune korter on ainuke omal korrusel. Mahedates toonides kodus on mõeldud igale detailile. Erilist rõhku on pööratud karniisidele ja valgustusele.