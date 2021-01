KAS TEADSID ⟩ Mille jaoks ahju väike sahtel tegelikult mõeldud on

Ahju sahtel on mõeldud hoopis toidu soojas hoidmiseks. Selle asemel, et lasta toidul enne külaliste või pererahva saabumist maha jahtuda, saab toitu selles sahtlis soojas hoida. Ahju sahtlit saab lisaks kasutada ka lauanõude soojendamiseks, et saaksid kuuma toitu serveerida soojal taldrikul. Sedamoodi püsib serveeritud roog kauem hõrgu ja soojana.

Paljude ahjude kasutusjuhendis on kirjas, et selle sahtlis ei tohi kööginõusid hoiustada. Tasub üles otsida oma ahju kasutusjuhend ja kontrollida, milleks see tegelikult mõeldud on, soovitab idealhome.co.uk.