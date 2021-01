Pereema jagatud nipp aitab voodipesu paremini paigal hoida

Paljud meist näevad vaeva selle nimel, et madratsi nurgad oleks linaga voodertatud, mis sageli ühest otsast tõmmates lahti tulevad. Üks pereema on jaganud nõuannet, mis võib selle vastu aidata. Nipi abil peaks linal olev pesusilt alati jääma voodi ülemisse vasakusse- või paremasse alumisse nurka.



Kui voodilina on niimoodi asetatud, peaksid teised lina nurgad hõlpsasti oma kohale kinnituma. See välistab selle, et lina edaspidi äärtest lahti tuleb. Naine jagas nippi sotsiaalmeedias ja inimesed on nipist vaimustuses. Ta kirjutas postituse alla, et kõik mida peab meeles pidama on see, et pesusilt õigele kohale asetada.