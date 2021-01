Pirital on müüa avar merevaatega korter

Müügis olev korter asub Pirita Rannahoones. Avarast elutoast ja ühest magamistoast pääseb suurele avatud rõdule, millelt on võimalik nautida õhtuti merelt avanevaid päikeseloojanguid.

Nelja toalises korteris on olemas avatud planeeringuga köök, vannituba, saun, elutuba ja kaks magamistuba. Lisaks on terve korter möbleeritud ja see sisaldub hinna sees.