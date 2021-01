GALERII ⟩ Põnev leid: Kadrioru majaehitajad kaevasid välja sajandeid vana laevavraki

Arheoloog Ants Krauti sõnul on Kiikri 6 aadressil leitud vrakk seitsmes ajalooline puitlaev, mis ümbruskonnast kuue aasta jooksul leitud on.

«Tegu on tõenäoliselt 1700ndate keskel ehitatud laevaga, mille täpne vanus selgub Tartu ülikoolis analüüsitavatest puiduproovidest. Väljakaevatud vraki maapealne osa on 13,5 meetrit pikk ja kuni 4 meetrit lai,» sõnas Kraut.

Vrakk leiti umbes 4 meetri sügavuselt. See oli kaetud tuhast, ehitusprahist ja olmeprügist täitekihiga, mis sinna asukohta oli 1930ndatel aastatel Kadrioru ranna planeerimisel veetud. Veel 20. sajandi alguses ulatus samasse paika aga merevesi.

Kraut lisas, et Eesti Meremuuseumi asjatundjate hinnangul on tegemist umbes veerandiga suure laeva tüürpoordi ehk parempoolse parda põhjaosast. Võimsad kaared ja paksud pardaplangud viitavad suurusele, mis ei jää alla ranna ääres meres olevale suurele, üle 35 meetri pikkusele sõjalaevale Tver. Kuid viimasest erinevalt on Kiikri 6 leiu puhul kogu laeva pealisehitus hoolega lahti saetud, eemaldatud ja tõenäoliselt taaskasutatud.