PILDID ⟩ 10 magamistuba ja 10 vannituba: krahv Manteuffeli suvemõis on midagi enamat kui lihtsalt elamine

Pika ajalooga mõis on olnud pidevalt kasutuses ja tänu sellele väga hästi säilinud. Uhke hoone läbis viimase uuenduskuuri 2010. aastal, mil kaasajastati kõik mõisa kommunikatsioonid, paigaldati maaküte ja taastati mitmed ajaloolised detailid. Lisaks ehitati uuesti üles kaks valgusküllast verandat – üks hoone ette ja teine avaram hoone taha pargipoolsesse ossa.

Mõisahoones on 16 tuba ja 10 vannituba ning arvukalt abiruume. Privaatsed vannitoad on kuuel toal. Lisaks on hoones kolm avarat ja uhket saali: valgusküllane peasaal, bordootoonides jahisaal ja heledates toonides muusika- ja söögisaal.