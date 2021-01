Puhastusblogija jagab nippe, kuidas magamistuba efektiivselt koristada

Küll aga võime erinevad toad ära jagada nädalavahetuste peale. See annab parema võimaluse otsustada, millist ruumi parasjagu koristada soovime. Võtke sellel nädalavahetusel ette magamistuba ja lööge see särama.



Puhastusblogija Taryn Willifordi sõnul aitavad need kaheksa nippi magamistoa kiiresti ja mugavalt korda teha. Tema sõnul on koristamisel kõige tähtsam võtta ette üks tuba korraga ja keskenduda sellele.



Kuidas magamistuba kõige efektiivsemalt koristada?