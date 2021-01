TASUB TEADA ⟩ Kuidas hoida lindudel lumisel ajal kõhud täis?

Lume tulekuga võis nii mitmeski majapidamises märgata külalisi aias. Nimelt, mida külmem on väljas, seda raskem on lindudel loodusest toitu leida. Inimese läheduses on võimalused aga suuremad. Võib juhtuda, et mõni putukas roninud aknaliistu vahele talvituma või leidub keegi päikesesoojal majaseinal. Linnud on sellega harjunud ja teavad, et ka inimesed panevad neile süüa. Seega uurivad nad, et ehk on inimesed avanud neile söögimaja.

Suur valik linnutoitu

Aialinde on tänapäeval lihtne toita, sest spetsiaalset linnutoitu – rasvapalle, seemneid-pähkleid, toidusegusid – on saada peaaegu igal pool. Valik on mitmekesine. Väikeste linnukeste lemmiktoiduks on rasvarikkad päevalilleseemned ja maapähklid ning muidugi rasvapallid, soovitab Aednik24.

Päevalilleseemned

Peaaegu kõigile lindudele on meelepäraseks toiduks kõikvõimalikud seemned. Neist kõige tuntumad on päevalilleseemned ehk sihvkad, mis meeldivad enamikule talvistest lindudest. Nad sisaldavad suures hulgas energiat, küllastamata rasvhappeid ning A ja E vitamiine. Just nagu inimesed, vajavad ka linnud vitamiine, et elada pikka ja täisväärtuslikku elu.

Rasvapallid

Rasvapallid on valmistatud rasvast ja seemnete ning teraviljade segust. Vahel on neis ka nisujahu ja liiva. Viimane on vajalik selleks, et aidata lindudel kõhus toitu peenestada, sest neil puuduvad hambad, millega toit peeneks närida. Talvel lume alt liiva ja kruusakivikesi ju kätte ei saa. Kvaliteetsed rasvapallid on tehtud searasvast, mis on kõrge toiteväärtusega. Teisena kasutatakse pallides veiserasva, mis muutub külmudes kivikõvaks ning väikesed linnud ei saa toitu nii enam kätte. Sellepärast tasub rasvapalli koostist alati uurida.

Rasvapallid tasub kinnitada nööriga puuoksa külge rippuma või paigutada ilma võrguta otse linnu söögimaja sisse. Viimane teeb lindudel söögi kättesaamise eriti kergeks. Lisaks on olemas ka spetsiaalsed rasvapallide majad ja söötjad, mida leiab kindlasti igast suuremast aianduspoest.

Maapähklid

Maapähklid sobivad lindude talviseks toitmiseks väga hästi, olles suure energiasisaldusega ja toitvad nii aia- kui ka metsalindudele. On oluline, et pähklid oleks soolata ja röstimata. Seega kindlasti ei sobi osta poest inimestele mõeldud maapähkleid. Pähklid võib välja panna linnumajja või kasutada spetsiaalset söötjat.

Mida saab köögikapist?

Kui spetsiaalset linnutoitu pole kodus käepärast, võib söögimajja puistata ka hirsitangu, kaerahelbeid ja isegi saiapuru. Hästi sobivad töötlemata pähklid, samuti rasvarikkad seemned: päevalille-, kõrvitsa-, rapsi-, lina- ja seedermänniseemned. Kiirelt annab lisaenergiat ja soojust ka mage seapekk ja rasv.