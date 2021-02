Ekspert selgitab: kui tihti võiks pesu pesta

Pesupesemisekspert on avaldanud, kui tihti peaksime erinevat tüüpi riideid pesema. Sotsiaalmeedias jagatud postituses toob ta välja, kui tihti võiks erinevaid rõivatüüpe pesta. Näiteks ei vaja osad riided väga sagedast pesemist. Riiete pesemisel tuleb silmas pidada seda, et iga pesemiskorra järel rikub see mingil määral kangast ja kulutab seda.