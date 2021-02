KredEx pikendas tehaselise rekonstrueerimise toetuse taotlusvooru

Uue meetodi kasutamine on oluline aja ja energia kokkuhoid kortermaja elanikele ning ühistu esindajatele. Tehaselise rekonstrueerimise korral lüheneb tavapärane pikk ja ebamugav ehitusperiood paari kuu peale ning projekteerija ja ehitaja leidmisega tegeleb ühistu asemel KredEx.

Tööde tulemusel vähenevad hoone küttekulud, tänu ventilatsioonile paraneb korterite sisekliima ning suurem toetusprotsent tähendab, et kogumaksumus ei erine palju tavapärasest rekonstrueerimisest.

Kuna tegemist on Eestis ja Euroopas täiesti uue meetodiga, siis on KredEx võtnud suurema rolli – seda nii suurema toetusmäära kui ka asjaajamise näol. Uue meetme toetusmäär on erinevalt varasematest meetmetest kõikjal Eestis 50 protsenti tööde maksumusest või kuni 1 miljon eurot.