SAARE IDÜLL ⟩ Saaremaal on müüa isikliku vaatetorniga pesapaik

Randvere külas on müüa 2006. aastal ehitatud suvemaja, üldpinnaga 210,8 ruutmeetrit. Isikliku merepiiri ja vaatetorniga kinnistu vahetab omanikku 254 500 euroga. 13242-ruutmeetriselt krundilt leiab veel külalistemaja ja sauna, töötoa ja garaaži ning väliköögi.

Rookatusega elamu esimesel korrusel on: avatud köögiga elutuba, magamistuba, saunaruumid ja lisaks suur päikesepoolne terrass. Teiselt korruselt leiab avatud trepihalli pääsuga rõdule ning kaks magamistuba.

Krundil asuv rookatusega külalistemaja-saun on 2010. aastal ehitatud. Majas on läbi kahe korruse kulgev elutuba, WC ja duširuum, sauna eesruum ja leiliruum, kuhu mahub kuni kuus inimest. Teisel korrusel on magamistuba.