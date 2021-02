Kuidas köök 15 minutiga ära plaatida

Inglismaal elav Lisa Williams-Castle jagas sotsiaalmeedias videot, kuidas ta köögi 15 minutiga ära plaatis. Kui mõtlete, et see pole võimalik, siis on. Nimelt kasutas ta ehitustarvete poest ostetud, seina külge kleebitavaid plaate. Selle lahenduse kasutamine muudab teie kööki jäädavalt, vahendab The Sun.

Rahakotisõbralikud kleebised, mis meenutavad läikivaid valgeid seinaplaate saab endale osta igaüks. Need on müügil erinevates internetikaubamajades. Kõige olulisem on, et valiksite sobivad plaadid köögi interjööri ja värvi arvestades. Lisaks saab neid kinnitada ükskõik milliste pindade peale. «See on väga tõhus, odav ja lihtne nipp muuta enda kööki jäädavalt,» lausus Castle.