Taaskasutatud materjalidest ehitatud maja pakub palju silmailu

See pole mitte ainult eritellimusel valminud puumaja, vaid midagi erilisemat. Maja, mis on põimitud loodusliku keskkonnaga on valmistatud 80 protsendi ulatuses taaskasutatud materjalidest.

Maja on ehitatud nii vanadest laevakonteineritest kui ka majade lammutustel üle jäänud puitmaterjalist. Rippmaja nime sai hoone sellepärast, et tegelikult on see maapinnast mõned meetrid üles tõstetud.