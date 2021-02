STATISTIKAAMET ⟩ Vaata, kui palju on Eesti perede kulutused viimase 10 aasta jooksul muutunud

Alustuseks vaatas Statistikaamet, kui palju erines kümne aasta tagune palk praegusest. 2011. aastal oli keskmine brutokuupalk 839 eurot ja 2019. aastal 1407 eurot, mis tähendab, et keskmine brutokuupalk on suurenenud 568 euro võrra ehk 67,7 protsenti. Tarbekaupade ja teenuste hinnamuutust iseloomustav tarbijahinnaindeks tõusis sama ajaga aga 16,4 protsenti.

Sundkulutuste ehk leibkonna eelarve vältimatute väljaminekute osatähtsus toidule ja eluasemele on võrreldes euro kasutuselevõtu ajaga märgatavalt vähenenud. Kui 2011. aastal moodustasid kulud toidule ja eluasemele 45,1 protsenti leibkonnaliikme kõikidest kulutustest aastas, siis 2019. aastal oli vastav näitaja 36,8 protsenti. Langenud on ka kulutuste osatähtsus alkoholile ja tubakale (-0,2 protsenti) ning sideteenustele (-1,3 protsenti). Kõige enam on suurenenud kulutuste osatähtsus transpordile (+3,4 protsenti), restoranidele ja hotellidele (+2,3 protsenti) ning majapidamisele (+1,8 protsenti).