Nissan esitles autot virtuaalselt toimunud 2021. aasta Tokyo autonäitusel. See on maailma üks suurimaid tellimusautode näitusi, kus esitletakse uusi tooteid. NV350 Caravan Office Pod on kohanemisvõimalusega sõiduk, mis pakub palju ruumi töötamiseks, samal ajal liikvel olles.