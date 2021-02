Kodus suitsetamine toob kaasa palju pahandust

Kodus suitsetamine põhjustab tuleõnnetusi Majas suitsetamine on väga ohtlik ja mitte soovitav tegevus. Kõige hullem, mis pealtnäha süütust tegevusest alguse saada võib on tulekahju. See tähendab, et võite kodu lihtsalt maha põletada. Päästeameti andmetel oli 2020. aastal Eestis hukkunutega tulekahjude peamiseks põhjuseks hooletu suitsetamine. Kui soovite hoida ennast ja oma peret, siis vältige siseruumides suitsetamist. Kodus suitsetamisega võite langetada maja edasimüügi väärtust

Kinnisvaramaaklerite sõnul võite kodus suitsetamisega langetada maja edasimüügi väärtust. Uuringus on selgunud, et kodu, kus omanikud suitsetasid on keerulisem hiljem maha müüa. Kuna on leitud, et passiivne suits põhjustab palju terviseriske ei taha enamik ostjaid sellega kokku puutuda. Erand puudutab ainult neid inimesi, kes ise samuti suitsetavad. Näiteks 250 000 eurose maja väärtus võib suitsetamise tõttu langeda kuni 72 000 euroni, vahendab Apartment Therapy.