Võib-olla olete kuulnud, et teksapükste sügavkülmikusse panemine on parim viis nende värskendamiseks ja desinfitseerimiseks. Tegelikult see nii aga pole. Külm temperatuur võib teksadele rohkem halba kui head teha. Lisaks pole see mikroobide hävitamiseks piisav. Kõige parem viis nendest vabanemiseks ja teksapükste puhtana hoidmiseks on kasutada tavalist vett ja õiget puhastusvahendit.