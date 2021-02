TURU-ÜLEVAADE ⟩ Jaanuar tõi mitmele poole rekordeid: sõit Ameerika mägedel saab peagi läbi

Praegust kinnisvaraturgu iseloomustab madal müügipakkumiste arv, mis ühelt poolt on tingitud alternatiivsete valikute vähesuse põhjal tekkinud soovimatusest kinnisvara müüa ning eelpool mainitud väiksemast tarbijakindlusest, ent mida võimendab stabiilne nõudlus. Hoolimata aktiivsusest kujuneb vähemalt aasta esimese poole kõige olulisemaks märksõnaks pakkumiste vähesus, mis mõjub ka kinnisvaratehingute arvule negatiivse eeldusena. Lisaks on Harjumaal süvenemas nõudlus suuremate korterite ja majade järele, sest inimesed veedavad kodudes rohkem aega ning soovivad elamispinnale ka kodukontori rajada.

Esialgsetel andmetel sõlmiti jaanuaris 1661 korteri müügitehingut, ehkki tõenäolisemalt näeme, et lõplik arv kandub üle 1700. Viimaste aastate kontekstis võib öelda, et tegemist oli aktiivse kuuga, jäädes ilmselt alla vaid eelmise aasta jaanuari 1800 tehingule. See tähendab, et sügisel uuesti ellu ärganud kinnisvaraturg jätkab uue hooga, näitamata veel peatumismärke.