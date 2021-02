Sahinad: Apple plaanib tulla turule uue ja innovatiivse elektriautoga

Sõidukist on juba aastaid räägitud, kuid on selgusetuks jäänud, kas Apple tõepoolest tegeleb projektiga või on sellest loobunud. Nüüd on Bloombergi andmetel Apple asunud koostööd tegema Lõuna-Korea autotootja KIAga. Väidetavalt investeerib Apple 3 miljardit eurot elektriautode ehitamisse, vahendab The Sun.