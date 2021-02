OTSID KODU? ⟩ 5 põnevat uusarendust Tallinnas, millel silm peal hoida

Rocca Towers. FOTO: KV.EE

Rocca Towers uusarendus paikneb ikoonilises asukohas Rocca al Mare südames – ümbritsetuna merest, järvest ja loomaaia rohelusest. Tänu uuele Rocca al Mare viaduktile jääb ühtaegu lähedale ka kesklinn. Saadaval on nii perekorterid, investeerimiseks sobilikud väikeresidentsid kui äripinnad.

Vabriku 59 uusarendus. FOTO: KV.EE

2021. aastal äratatakse Vabriku 59 ajalooline hoone uuele elule – luuakse mõnus ja kodune suure hoovialaga elukeskkond. Vabriku 59 annab oma panuse CO2 jalajälje vähendamisse – hoone kuulub suures osas säilitamisele. Koduse keskkonna loomisel peame oluliseks ka energiasäästlikkust ja kodukulude madalat taset. Majja tuleb 29 ühe- kuni neljatoalist korterit, suurusega 26,4 kuni 84,8 ruutmeetrit. Valmimisaeg detsember 2021.

Kindrali majad. FOTO: City24

Kindrali majad on osa uuest südalinna külje all asuvast Kristiine City linnakust, mis pakub mitmekülgseid võimalusi igas vanuses elanikele. Valikus on nii viietoalised kui ka eraldi sissepääsuga ühetoalised esimese korruse stuudiokorterid.

Mäepealse elamukvartal. FOTO: KV.EE

Kaheksakorruselises majas on 38 korterit. Valikus on ühe- neljatoalised korterid pindalaga 29,3-75,5 ruutmeetrit. Korteritesse on paigaldatud köögimööbel koos tehnikaga. Enamikel korteritel on rõdud.

Katze maja. FOTO: KV.EE